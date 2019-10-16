ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія допомагає Сирії і це нормально, - Трамп

Новини » В світі    16.10.2019 - 20:04
Росія допомагає Сирії і це нормально, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Водночас він заявив, що курди - "не ангели"

Президент США Дональд Трамп спростовує інформацію, що відхід США з Сирії призвів до того, що курди, які були американськими союзниками у боротьбі проти "ІДІЛ", виявилися кинутими проти турецьких військових і що Росія прийшла в регіон, щоб заповнити "вакуум". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Трамп заявив, що курди - "не ангели", а Росія може допомагати Сирії і "це нормально".

"Курди добре захищені і знають, як боротися", - заявив журналістам американський лідер.

Також Трамп припустив, що участь Росії в сирійських справах в кінцевому підсумку виявиться дорогою. В якості прикладу він провів паралелі з радянсько-афганською війною у 1980-х роках.

"Раніше їх називали Радянським Союзом, а тепер називають Росією, тому що вони втратили стільки грошей в Афганістані, що їм довелося скорочуватися. Дуже велике скорочення. Так що, якщо Росія хоче зв'язуватися з Сирією, це їх справа", - сказав він.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала військову операцію на північному сході Сирії. Її метою є очищення регіону від курдських сил, яких Туреччина вважає терористами та створення там "безпечної зони" для сирійських біженців.

Раніше Трамп пригрозив знищити економіку Туреччини, якщо та буде приймати "заборонені" дії в Сирії і вже через кілька днів після початку операції оголосив про введення санкцій проти Анкари. Турецьку військову операцію також засудили країни Європейського союзу.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його не лякають санкції, а його країна не припинить військову операцію, поки не буде досягнута остаточна мета. Також він сказав, що Туреччина не піде на переговори з курдами.

Із США до Туреччини сьогодні вирушив віце-президент Майк Пенс і держсекретар Майк Помпео. Їх мета - переконати Туреччину припинити військову операцію і почати переговори з курдами. Ердоган заявив, що не буде зустрічатися з представниками США, однак пізніше його прес-секретар підтвердив інформацію, що турецький лідер все-таки зустрінеться з Пенсом і Помпео.

Україна не буде втручатися в процес імпічменту Трампа, - Зеленський Екс-помічник Помпео дасть свідчення в рамках процедури імпічменту Трампа
Новини України Російська ФедераціяДональд ТрампСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся