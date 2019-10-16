Росія допомагає Сирії і це нормально, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Водночас він заявив, що курди - "не ангели"

Президент США Дональд Трамп спростовує інформацію, що відхід США з Сирії призвів до того, що курди, які були американськими союзниками у боротьбі проти "ІДІЛ", виявилися кинутими проти турецьких військових і що Росія прийшла в регіон, щоб заповнити "вакуум". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Трамп заявив, що курди - "не ангели", а Росія може допомагати Сирії і "це нормально".

"Курди добре захищені і знають, як боротися", - заявив журналістам американський лідер.

Також Трамп припустив, що участь Росії в сирійських справах в кінцевому підсумку виявиться дорогою. В якості прикладу він провів паралелі з радянсько-афганською війною у 1980-х роках.

"Раніше їх називали Радянським Союзом, а тепер називають Росією, тому що вони втратили стільки грошей в Афганістані, що їм довелося скорочуватися. Дуже велике скорочення. Так що, якщо Росія хоче зв'язуватися з Сирією, це їх справа", - сказав він.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала військову операцію на північному сході Сирії. Її метою є очищення регіону від курдських сил, яких Туреччина вважає терористами та створення там "безпечної зони" для сирійських біженців.

Раніше Трамп пригрозив знищити економіку Туреччини, якщо та буде приймати "заборонені" дії в Сирії і вже через кілька днів після початку операції оголосив про введення санкцій проти Анкари. Турецьку військову операцію також засудили країни Європейського союзу.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його не лякають санкції, а його країна не припинить військову операцію, поки не буде досягнута остаточна мета. Також він сказав, що Туреччина не піде на переговори з курдами.

Із США до Туреччини сьогодні вирушив віце-президент Майк Пенс і держсекретар Майк Помпео. Їх мета - переконати Туреччину припинити військову операцію і почати переговори з курдами. Ердоган заявив, що не буде зустрічатися з представниками США, однак пізніше його прес-секретар підтвердив інформацію, що турецький лідер все-таки зустрінеться з Пенсом і Помпео.