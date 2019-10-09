Еврокомиссия призвала Турцию прекратить операцию в Сирии

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

В Еврокомиссии считают, что военные действия не приведут к благоприятному результату

В Европейской комиссии призвали Турцию прекратить военную операцию на север Сирии, которую накануне начали турецкие военные. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает BBC.

По словам Юнкера, долгосрочное решение сирийского конфликта возможно только путем настоящей политической передачи власти.

"Я знаю, что у Турции есть озабоченности в сфере безопасности на границе с Сирией. Однако я призываю Турцию и других участников проявить сдержанность и остановить операцию, которая в эти минуты уже идет. Эти военные действия не приведут к благоприятному результату, на что мы должны обратить внимание наших турецких друзей", - заявил Юнкер.

Также глава Еврокомиссии отметил, что Европейский союз не будет финансировать "безопасную зону", которую Турция хочет создать на севере Сирии.

"И если план Турции в том, чтобы создать так называемую зону безопасности, не ожидайте, что Европейский союз будет за нее платить", - сказал Юнкер.

Напомним, в среду, 9 октября, передовая группа турецких сил вошла в Сирию вблизи от городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн. Позже появилась информация, что турецкие военные самолеты начали атаку на позиции курдских сил.