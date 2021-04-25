UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия на полгода закрыла акваторию Крыма для иностранных кораблей

Автор: Даша Харченко

Россия с субботы, 24 апреля, запретила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в районах Крымской акватории. Ограничения будут действовать до 31 октября.

Об этом сообщило российское издание "Коммерсантъ".

Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова.

Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для судоходства.

Как пишет DW, в США это решение вызвало обеспокоенность. В Пентагоне его назвали попыткой дестабилизации ситуации в Украине.

"Мы призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Евросоюз также призвал РФ пересмотреть решение о закрытии части акватории Крыма.

"Решение России закрыть отдельные районы Черного моря до 31 октября и ограничить доступ в воздушное пространство над нелегально аннексированным Крымом является дальнейшим нарушением международных норм и дестабилизирует ситуацию в регионе. Мы призываем Россию отменить эти решения", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Ранее МИД Украины выразил решительный протест в связи с действиями России и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии части акватории Черного моря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КрымЧерное море