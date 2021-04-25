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Росія на півроку закрила акваторію Криму для іноземних кораблів

Автор: Даша Харченко

Росія з суботи, 24 квітня, заборонила прохід іноземних військових кораблів та інших державних суден у районах Кримської акваторії. Обмеження діятимуть до 31 жовтня.

Про це повідомило російське видання "Коммерсантъ".

Під заборону потрапили витягнута ділянка акваторії вздовж узбережжя Криму, приблизно від Севастополя до Гурзуфа, прямокутна ділянка біля берегів Керченського півострова.

Керченська протока і підходи до неї залишилися вільними для судноплавства.

Як пише DW, у США це рішення викликало стурбованість. У Пентагоні його назвали спробою дестабілізації ситуації в Україні.

"Ми закликаємо Росію припинити переслідування суден в регіоні і нарощування сил уздовж кордону з Україною і в окупованому Криму", - заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Євросоюз також закликав РФ переглянути рішення про закриття частини акваторії Криму.

"Рішення Росії закрити окремі райони Чорного моря до 31 жовтня і обмежити доступ в повітряний простір над нелегально анексованим Кримом є подальшим порушенням міжнародних норм і дестабілізує ситуацію в регіоні. Ми закликаємо Росію скасувати ці рішення", - заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Раніше МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку з діями Росії і вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття частини акваторії Чорного моря.

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