Росія на півроку закрила акваторію Криму для іноземних кораблів

Під заборону потрапили витягнута ділянка акваторії вздовж узбережжя Криму, приблизно від Севастополя до Гурзуфа, прямокутна ділянка біля берегів Керченського півострова.

Керченська протока і підходи до неї залишилися вільними для судноплавства.

Як пише DW, у США це рішення викликало стурбованість. У Пентагоні його назвали спробою дестабілізації ситуації в Україні.

"Ми закликаємо Росію припинити переслідування суден в регіоні і нарощування сил уздовж кордону з Україною і в окупованому Криму", - заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Євросоюз також закликав РФ переглянути рішення про закриття частини акваторії Криму.

"Рішення Росії закрити окремі райони Чорного моря до 31 жовтня і обмежити доступ в повітряний простір над нелегально анексованим Кримом є подальшим порушенням міжнародних норм і дестабілізує ситуацію в регіоні. Ми закликаємо Росію скасувати ці рішення", - заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.