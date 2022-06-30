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Россия подтвердила вывод своих войск с острова Змеиный

Фото: Россия подтвердила вывод своих войск с острова Змеиный (mapio net)
Автор: Мария Кучерявец

Российское министерство обороны подтвердило вывод своих войск с острова Змеиный. Назвав это якобы "шагом доброй воли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Минобороны РФ.

"Сегодня как шаг доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - говорится в заявлении.

В свою очередь РФ утверждает, что якобы продемонстрировала мировому сообществу, что "не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины".

"Это решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.

И теперь, как заявляет страна-агрессор, "слово за Украиной". Там добавляют, что "ожидают" разминирование побережья Черного моря, включая припортовые акватории

Напомним, сегодня украинское командование сообщило, что российские оккупанты, вероятно, покинули Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли массированный удар по российскому гарнизону на Змеином, в результате чего было уничтожено значительное количество оккупантов.

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остров ЗмеиныйВойна России против Украины