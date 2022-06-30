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Росія підтвердила вивід своїх військ з острову Зміїний

Фото: Росія підтвердила вивід своїх військ з острову Зміїний (mapio net)
Автор: Марія Кучерявець

Російське міністерство оборони підтвердило вивід своїх військ з острову Зміїний. Назвавши це нібито "кроком доброї волі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Міноборони РФ.

"Сьогодні як крок доброї волі російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що знаходився там", - йдеться в заяві.

Своєю чергою РФ стверджує, що нібито продемонструвала світовій спільноті, що "не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України".

"Це рішення не дозволить Києву спекулювати на темі продовольчої кризи, що насувається, посилаючись на неможливість вивезення зерна через тотальний контроль Росією північно-західної частини Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

І тепер, як заявляє країна-агресор, слово нібито за Україною. Там додають, що "очікують" розмінування узбережжя Чорного моря, включаючи припортові акваторії.

Нагадаємо, сьогодні українське командування повідомило, що російські окупанти, ймовірно, покинули Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник поспіхом евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа і вибухи.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ завдали масованого удару по російському гарнізону на Зміїному, у результаті чого було знищено значну кількість окупантів.

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остров ЗмеиныйВійна Росії проти України