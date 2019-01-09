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Коболев рассказал, при каких условиях "Нафтогаз" может пересмотреть транзитный иск к "Газпрому"

Новости » Энергетика    09.01.2019 - 18:24
Коболев рассказал, при каких условиях "Нафтогаз" может пересмотреть транзитный иск к "Газпрому"
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

"Нафтогаз" в июне 2018 года подал в суд против "Газпрома" новый иск на 12 млрд долларов

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, при каких условиях "Нафтогаз" готов пересмотреть или отказаться от второго транзитного иска к российскому "Газпрому". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Коболева "5 каналу".

По его словам, "Нафтогаз" как компания в июне 2018 года подала в суд против "Газпрома" новый иск на 12 млрд долларов с требованием пересмотреть тариф на транзит газа.

"Главное основание этого суда - потеря стоимости нашей ГТС из-за того, что "Газпром" построит обходные потоки и не выполнит свои долгосрочные обязательства перед "Нафтогазом", как владельцем контракта", - сказал Коболев.

Коболев отметил, что НАК может пересмотреть или отказаться от иска.

"Это, на самом деле, козырная карта в переговорах с "Газпромом". Фактически мы говорим российским коллегам: "Коллеги, если вы строите и вы не хотите транспортировать - компенсируйте. Если вы хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт с европейским правом с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатитие, мы готовы от иска отказаться или пересмотреть, или изменить его. Мы готовы на все", - пояснил глава "Нафтогаза".

По его словам, "Нафтогаз" готов, в случае получения согласования от акционера, поднять этот вопрос на переговорах с "Газпромом.

"Цель проста - сохранение транзита по территории Украины", - добавил Коболев.

Напомним, ранее Коболев заявлял, что Россия не собирается обеспечивать гарантии транзита газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года.

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Новости Украины ГазпромАндрей КоболевНафтогаз Украины
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