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Росія підтвердила участь у тристоронніх переговорах по газу

Новини » Енергетика    15.01.2019 - 11:18
Росія підтвердила участь у тристоронніх переговорах по газу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Темою переговорів має стати транзит газу по території України

Від Російської Федерації у тристоронніх переговорах за участю України і Європейської комісії візьме участь міністр енергетики РФ Олександр Новак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У коментарі журналістам Новак підтвердив, що зустріч запланована на 21 січня 2019 року.

Нагадаємо, раніше віце-президент Єврокомісії у справах Енергетичного союзу Марош Шефчович повідомив про те, трехсторонни газові переговори з участю України, Європейської комісії та Росії пройдуть у Брюсселі 21 січня. За його словами, темою переговорів стане питання про довгостроковий транзит газу.

Перед переговорами "Нафтогаз" заявив свою позицію. Як зазначив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, компанія наполягатиме на виконанні рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким російський газовий монополіст повинен заплатити 2,7 млрд доларів.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що готовий переглянути або відмовитися від другого транзитного позову до російського "Газпрому" на 12 млрд доларів за умови збереження транзиту газу по території України.

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