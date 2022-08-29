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Россия подтвердила смерть нардепа-коллаборанта Ковалева

Фото: Алексей Ковалев (facebook com Olexandr2013)
Автор: Сергей Пышкин

Следственный комитет России подтвердил смерть депутата-коллаборанта Алексея Ковалева. Предатель погиб в результате огнестрельного ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета России.

Во время нападения также погибла и сожительница Ковалева.

"Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой стала девушка, которая проживала вместе с погибшим", - пишет Следственный комитет России.

Россия обещает якобы принять меры для установления лиц, причастных к нападению на коллаборанта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева застрелили в Железном Порту Херсонской области.

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Херсонская областьРоссийская Федерация