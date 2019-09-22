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Боевики на Донбассе применили запрещенные артиллерийские системы

Новости » Общество    22.09.2019 - 07:29
Боевики на Донбассе применили запрещенные артиллерийские системы
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За сутки зафиксировано 13 обстрелов, потерь в составе ООС нет

На Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 21 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм. Об этом передает пресс-центр ООС.

Также применялись запрещенные минометы калибра 82 мм. Обстрелы велись и с вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Всего за сутки зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений четыре раза неподалеку Водяного, дважды неподалеку Лебединского, вблизи Новотроицкого, а также Богдановки.

Боевики вели также обстрелы неподалеку от Пивденного, Новозвановки, Майорска, вблизи Новолуганского, а также Луганского.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в ООС.

От начала текущих суток по состоянию на 07:00 22 сентября 2019 года боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня близ Николаевки - из стрелкового оружия.

Напомним, министр обороны Андрей Загороднюк рассказал о том, как будет проходить реформа в армии. В частности он отметил, что Минобороны Украины не планирует сокращать состав Вооруженных сил: будет лишь перераспределены имеющиеся ресурсы и планируется наращивать боевые части.

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