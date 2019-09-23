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На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 07:28
На Донбассе ранен украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 18 раз нарушили перемирие

В районе проведения операции Объединенных сил 22 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, один военный получил ранения средней степени тяжести. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды недалеко от Николаевки, вблизи Новогнатовки и Водяного, дважды вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 8 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Крымского и Пивденного, в районе Железного и Новгородского, недалеко от Майорска, Луганского, Зайцево и Новолуганского.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций вблизи Новотроицкого, дважды вблизи Богдановки.

Напомним, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала факты нарушения минских соглашений вооруженными формированиями Российской Федерации на Донбассе.

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