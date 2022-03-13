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Россия платит высокую цену за любое продвижение вперед по Украине, - Минобороны Британии

Новина українською →
Украина, Воскресенье 13 марта 2022 09:14
Россия платит высокую цену за любое продвижение вперед по Украине, - Минобороны Британии Фото: Российские войска платят высокую цену за продвижение по Украине (t.me/suspilnenews)
Автор: Александр Белоус

Россия платит высокую цену за каждое продвижение вперед. Вооруженные силы Украины продолжает оказывать стойкое сопротивление по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании.

По данным ведомства, российские войска пытаются окружить украинские силы на востоке стране по мере продвижения со стороны Харькова на север и Мариуполя.

Кроме того, российские войска, наступающие из Крыма, пытаются обойти Николаев, поскольку они собираются двигаться на запад в сторону Одессы.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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