Россия платит высокую цену за любое продвижение вперед по Украине, - Минобороны Британии

Россия платит высокую цену за каждое продвижение вперед. Вооруженные силы Украины продолжает оказывать стойкое сопротивление по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании.

По данным ведомства, российские войска пытаются окружить украинские силы на востоке стране по мере продвижения со стороны Харькова на север и Мариуполя.

Кроме того, российские войска, наступающие из Крыма, пытаются обойти Николаев, поскольку они собираются двигаться на запад в сторону Одессы.