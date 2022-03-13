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Росія платить високу ціну за будь-яке просування вперед по Україні, - Міноборони Британії

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Україна, Неділя 13 березня 2022 09:14
Росія платить високу ціну за будь-яке просування вперед по Україні, - Міноборони Британії Фото: російські війська платять високу ціну за просування по Україні (t.me/suspilnenews)
Автор: Олександр Білоус

Росія платить високу ціну за кожне просування вперед. Збройні Сили України продовжує чинити стійкий опір по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британія.

За даними відомства, російські війська намагаються оточити українські сили на сході країни в міру просування з боку Харкова на північ і Маріуполя.

Крім того, російські війська, що наступають з Криму, намагаються обійти Миколаїв, оскільки вони збираються рухатися на захід у бік Одеси.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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