Росія платить високу ціну за будь-яке просування вперед по Україні, - Міноборони Британії
Фото: російські війська платять високу ціну за просування по Україні (t.me/suspilnenews)
Росія платить високу ціну за кожне просування вперед. Збройні Сили України продовжує чинити стійкий опір по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британія.
За даними відомства, російські війська намагаються оточити українські сили на сході країни в міру просування з боку Харкова на північ і Маріуполя.
Крім того, російські війська, що наступають з Криму, намагаються обійти Миколаїв, оскільки вони збираються рухатися на захід у бік Одеси.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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