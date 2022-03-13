Росія платить високу ціну за будь-яке просування вперед по Україні, - Міноборони Британії

Росія платить високу ціну за кожне просування вперед. Збройні Сили України продовжує чинити стійкий опір по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британія.

За даними відомства, російські війська намагаються оточити українські сили на сході країни в міру просування з боку Харкова на північ і Маріуполя.

Крім того, російські війська, що наступають з Криму, намагаються обійти Миколаїв, оскільки вони збираються рухатися на захід у бік Одеси.