Россия планирует упростить процесс усыновления похищенных украинских детей, - Денисова

Как отмечает Денисова, пропагандистские СМИ рассказывают о том, что в Государственную думу внесен законопроект, который позволяет упростить процесс регистрации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Эти изменения предусматривают ускоренное получение гражданства и документов России детьми, которые были принудительно перемещены из Украины", - отмечает омбудсмен.

Представителями Госдумы России отмечается, что законопроект направлен на предоставление возможности гражданам страны-оккупанта усыновлять детей из Украины, поскольку сегодня это запрещено законодательством.

"Принятие такого закона существенно усложнит возможность детей вернуться в Украину и приведет к нарушению их права поддерживать связь с родными на территории Украины", - отметила Денисова.