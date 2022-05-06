RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія планує спростити процес усиновлення викрадених українських дітей, - Денісова

Фото: уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація планує спростити процес усиновлення викрадених окупантами дітей з України. До Державної думи внесено відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

Як відзначає Денісова, пропагандистські ЗМІ розповідають про те, що до Державної думи внесено законопроєкт, який дозволяє спростити процес реєстрації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Ці зміни передбачають прискорене отримання громадянства та документів Росії дітьми, які були примусово переміщені з України", - відзначає омбудсмен.

Представниками Держдуми Росії зазначається, що законопроєкт спрямований на надання можливості громадянам країни-окупанта усиновлювати дітей з України, оскільки сьогодні це заборонено законодавством.

"Прийняття такого закону суттєво ускладнить можливість дітей повернутись в Україну та призведе до порушення їхнього права підтримувати зв’язок із рідними на території України", - зауважила Денісова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними Офісу генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення Росії на території України, загинула 221 дитина. Більше ніж 400 дітей були поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна