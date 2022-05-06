Росія планує спростити процес усиновлення викрадених українських дітей, - Денісова

Російська Федерація планує спростити процес усиновлення викрадених окупантами дітей з України. До Державної думи внесено відповідний законопроєкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.
Як відзначає Денісова, пропагандистські ЗМІ розповідають про те, що до Державної думи внесено законопроєкт, який дозволяє спростити процес реєстрації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
"Ці зміни передбачають прискорене отримання громадянства та документів Росії дітьми, які були примусово переміщені з України", - відзначає омбудсмен.
Представниками Держдуми Росії зазначається, що законопроєкт спрямований на надання можливості громадянам країни-окупанта усиновлювати дітей з України, оскільки сьогодні це заборонено законодавством.
"Прийняття такого закону суттєво ускладнить можливість дітей повернутись в Україну та призведе до порушення їхнього права підтримувати зв’язок із рідними на території України", - зауважила Денісова.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними Офісу генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення Росії на території України, загинула 221 дитина. Більше ніж 400 дітей були поранені.
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