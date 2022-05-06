Росія планує спростити процес усиновлення викрадених українських дітей, - Денісова

Як відзначає Денісова, пропагандистські ЗМІ розповідають про те, що до Державної думи внесено законопроєкт, який дозволяє спростити процес реєстрації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Ці зміни передбачають прискорене отримання громадянства та документів Росії дітьми, які були примусово переміщені з України", - відзначає омбудсмен.

Представниками Держдуми Росії зазначається, що законопроєкт спрямований на надання можливості громадянам країни-окупанта усиновлювати дітей з України, оскільки сьогодні це заборонено законодавством.

"Прийняття такого закону суттєво ускладнить можливість дітей повернутись в Україну та призведе до порушення їхнього права підтримувати зв’язок із рідними на території України", - зауважила Денісова.