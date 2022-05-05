В Украине из-за российского вторжения погиб 221 ребенок

В Украине из-за полномасштабного вторжения России погиб 221 ребенок. При этом более 408 детей были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офис генерального прокурора в Telegram .

"По состоянию на утро 5 мая 2022 года более 629 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. По официальным данным погиб 221 ребенок, ранены более 408", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в: