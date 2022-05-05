В Украине из-за российского вторжения погиб 221 ребенок
Фото: В Украине из-за российского вторжения погиб 221 ребенок (Getty Images)
В Украине из-за полномасштабного вторжения России погиб 221 ребенок. При этом более 408 детей были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офис генерального прокурора в Telegram.
"По состоянию на утро 5 мая 2022 года более 629 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. По официальным данным погиб 221 ребенок, ранены более 408", - говорится в сообщении.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 139,
- Киевской – 116,
- Харьковской – 95,
- Черниговской – 68,
- Херсонской – 46,
- Николаевской – 44,
- Луганской – 37,
- Запорожской – 27,
- Сумской – 17,
- в Киеве – 16,
- Житомирской – 15.
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