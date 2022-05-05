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В Украине из-за российского вторжения погиб 221 ребенок

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Киев, Четверг 05 мая 2022 08:41
В Украине из-за российского вторжения погиб 221 ребенок Фото: В Украине из-за российского вторжения погиб 221 ребенок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине из-за полномасштабного вторжения России погиб 221 ребенок. При этом более 408 детей были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офис генерального прокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 5 мая 2022 года более 629 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. По официальным данным погиб 221 ребенок, ранены более 408", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области – 139,
  • Киевской – 116,
  • Харьковской – 95,
  • Черниговской – 68,
  • Херсонской – 46,
  • Николаевской – 44,
  • Луганской – 37,
  • Запорожской – 27,
  • Сумской – 17,
  • в Киеве – 16,
  • Житомирской – 15.

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