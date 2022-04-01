Россия планирует сформировать на оккупированных территориях Херсонской области фейковую власть

"По имеющейся в Генштабе информации, ФСБ России планирует сформировать на временно оккупированных территориях Херсонщины оккупационные органы власти, которые будут состоять из сотрудников силовых структур РФ", - пишет пресс-служба.

В первую очередь фейковая власть начнет формировать мнение о том, что якобы Россия спасла местное население от холода. Стоит добавить, что оккупанты умышленно не пропускают грузы с гуманитарной помощью.

"Вторая задача - тотальный контроль за местным населением. Из рядов коллаборантов могут избрать "народную дружину", которая будет репрессировать население под предлогом соблюдения норм введенного на неопределенный срок комендантского часа", - добавляет пресс-служба.

По подобным сценариям Россия уже "освобождала" ОРДЛО.