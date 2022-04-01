Росія планує сформувати на окупованих територіях Херсонської області фейкову владу

"За наявною у Генштабі інформацією, ФСБ Росії планує сформувати на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупаційні органи влади, що складатимуться зі співробітників силових структур РФ", - пише пресслужба.

В першу чергу фейкова влада почне формувати думку про те, що, нібито, Росія врятувала місцеве населення від холоду. Варто додати, що окупанти умисно не пропускають вантажі з гуманітарною допомогою.

"Друге завдання - тотальний контроль за місцевим населенням. З лав колаборантів можуть обрати «народну дружину», яка репресуватиме населення під приводом дотримання норм запровадженої на невизначений термін комендантської години", - додає пресслужба.

За подібний сценаріям Росія вже “звільняла” ОРДЛО.