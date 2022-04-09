Россия планирует призвать 60 тысяч новобранцев и резервистов, - Пентагон

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил о том, что Кремль начал мобилизацию резервистов и новобранцев. Таким образом Россия планирует набрать более 60 000 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Российские войска, которые находились в Киевской области, направляются в Беларусь и некоторые районы западной части России, такие как Белгород, для переоснащения и пополнения запасов.

При этом Пентагон считает, что Москва еще не решила проблемы с логистикой, которые препятствовали их вторжению с самого начала.

"Мы видели признаки того, что некоторые подразделения буквально уничтожены во всех смыслах", - заявили в Минобороны США.

Представитель Пентагона также отметил, что боевая мощь России в Украине продолжает снижаться и составляет от 80% до 85% от того уровня, который был до полномасштабного вторжения.

По оценкам США, перед вторжением 24 февраля Россия собрала вокруг Украины более 150 000 военнослужащих.

Представитель Пентагона также заявил, что во время ракетного удара по Краматорску 8 апреля, где количество погибших увеличилось до 52 человек, Россия применила баллистическую ракету малой дальности.

При этом в США считают, что российские войска применили для удара ракету SS-21 "Скарабей", но мотивы атаки не ясны. Отметим, что SS-21 - это название, используемое военным альянсом НАТО для типа ракеты, известной как "Точка" в бывших советских республиках.

По словам американского чиновника, Соединенные Штаты все еще анализируют удар, и пока неясно, были ли применены кассетные боеприпасы.

"Мы не верим в отрицание россиянами своей невиновности", - заявил чиновник.

Агентство РИА процитировало Министерство обороны России, заявившее, что ракеты, которые, поразили станцию, использовались только украинскими военными и что у российских вооруженных сил не было намеченных целей в Краматорске в пятницу.