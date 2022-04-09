Росія планує мобілізувати 60 тисяч новобранців і резервістів, - Пентагон

Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив про те, що Кремль почав мобілізацію резервістів і новобранців. Таким чином Росія планує набрати більше 60 000 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Російські війська, які перебували в Київській області, направляються в Білорусь і деякі райони західної частини Росії, такі як Бєлгород, для переоснащення і поповнення запасів.

При цьому Пентагон вважає, що Москва ще не вирішила проблеми з логістикою, які перешкоджали їх вторгненню з самого початку.

"Ми бачили ознаки того, що деякі підрозділи буквально знищені у всіх сенсах", - заявили в Міноборони США.

Представник Пентагону також зазначив, що бойова міць Росії в Україні продовжує знижуватися і становить від 80% до 85% від того рівня, який був до повномасштабного вторгнення.

За оцінками США, перед вторгненням 24 лютого Росія зібрала навколо України понад 150 000 військовослужбовців.

Представник Пентагону також заявив, що під час ракетного удару по Краматорську 8 квітня, де кількість загиблих збільшилася до 52 осіб, Росія застосувала балістичну ракету малої дальності.

При цьому в США вважають, що російські війська застосували для удару ракету SS-21 "Скарабей", але мотиви атаки не ясні. Зазначимо, що SS-21 - це назва, що використовується військовим альянсом НАТО для типу ракети, відомої як "Точка" в колишніх радянських республіках.

За словами американського чиновника, Сполучені Штати все ще аналізують удар, і поки неясно, чи були застосовані касетні боєприпаси.

"Ми не віримо в заперечення росіянами своєї невинності", - заявив чиновник.

Агентство РІА процитувало Міністерство оборони Росії, яке заявило, що ракети, які, вразили станцію, використовувалися тільки українськими військовими і що у російських збройних сил не було намічених цілей в Краматорську в п'ятницю.