Россия планирует нанести удары по украинской инфраструктуре в ближайшее время, - Reuters

Как заявил официальный источник агентства, сохраняется угроза для мирных жителей в ближайшие дни.

"У нас есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - сказал чиновник.

Как сообщалось ранее, украинцев предупреждали о возможных ракетных обстрелах со стороны России на День Независимости.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что на этой неделе оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям.

Кроме того, полиция усиливает патрулирование на 23-24 августа.

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