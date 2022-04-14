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Росія планувала захопити Київ під виглядом військових навчань, - розвідка

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Четвер 14 квітня 2022 13:24
Росія планувала захопити Київ під виглядом військових навчань, - розвідка Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Головне управління розвідки розповіло, що Росія планувала захоплення України під виглядом стратегічних військових навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Зокрема, здобуті розвідкою документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України.

"Угруповання російських військ "Центр", яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу у переддень війни, ввечері 23 лютого, разом з картою.

У документі на 8 сторінок визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.

Раніше ми повідомляли, що російські військові вихваляються звірствами в Україні. СБУ перехопила розмову.

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