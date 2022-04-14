Росія планувала захопити Київ під виглядом військових навчань, - розвідка

Головне управління розвідки розповіло, що Росія планувала захоплення України під виглядом стратегічних військових навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

Зокрема, здобуті розвідкою документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України.

"Угруповання російських військ "Центр", яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу у переддень війни, ввечері 23 лютого, разом з картою.

У документі на 8 сторінок визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.