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СБУ заявила про плани Росії влаштувати провокації в Києво-Печерській лаврі

Новини » Політика    13.12.2018 - 12:32
СБУ заявила про плани Росії влаштувати провокації в Києво-Печерській лаврі
Фото: Віктор Кононенко (УНІАН)

Зокрема, Москва хотіла організувати акції протесту проти отримання томоса

Росія планувала провокації у Києво-Печерській лаврі напередодні Об'єднавчого собору. Про це повідомив заступник голови Служби безпеки України (СБУ) Віктор Кононенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за словами Кононенка, у листопаді до мешканця Києва звернувся чоловік, який переховується у Москві, з пропозицією організувати у столиці акції протесту.

"У листопаді поточного року до мешканця міста Києва, який неодноразово приймав участь в акціях різних політичних сил, звернулась особа на ім’я Юрій, яка відрекомендувалась активістам антимайдану, який наразі переховується у місті Москва, з пропозицією організувати у місті Києві акції протесту", - зазначив замголови СБУ.

Він наголосив, що в Москві запланували  провести в Києві акції протесту проти отримання Україною томосу, які мали відбутись на території Києво-Печерської лаври.

"Для реалізації цих намірів ним було видано готівкою 5 тисяч доларів США. Надані інструкції передбачали… встановлення контакту з одним із священнослужителів Києво-Печерської лаври, який мав координувати діяльність наших заявників зсередини. Для взаємодії йому потрібно було назвати пароль "Ми від Олександра Івановича", - додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ запобігла провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який повинен відбутися 15 грудня. Так, за інформацією спецслужби, провокації планували організувати в Києві та інших регіонах країни.

РБК-Україна також повідомляло, що намісник Києво-Печерської лаври Павло повинен був стати координатором акції протесту проти томосу про автокефалію Української церкви. Такі дані має СБУ.

Додамо, Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Києві, на нього винесені три питання: єдність церкви, її предстоятель і статут.

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