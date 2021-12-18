Россия перейдет к "контругрозам", если США и НАТО откажутся от гарантий безопасности

Россия готова перейти к "контругрозам" в случае отказа США и НАТО от предложений по гарантиям безопасности. Москва также заявила об опасной черте, к которой подошли отношения с Альянсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Глушко .

"Если от предложений России по безопасности откажутся, тогда Москва тоже перейдет в режим создания "контругроз", - цитирует российского дипломата "РИА Новости".

Глушко также заявил, что отношения России и НАТО дошли до опасной черты. По его словам, предложения Москвы по гарантиям безопасности нужны для начала нормального диалога.