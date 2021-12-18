Росія перейде до "контрзагроз", якщо США і НАТО відмовляться від гарантій безпеки

Росія готова перейти до "контрзагроз" у разі відмови США і НАТО від пропозицій щодо гарантій безпеки. Москва також заявила про небезпечну рису, до якої підійшли відносини з Альянсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Глушко .

"Якщо від пропозицій Росії з безпеки відмовляться, тоді Москва теж перейде в режим створення "контрзагроз", - цитує російського дипломата "РИА Новости".

Глушко також заявив, що відносини Росії і НАТО дійшли до небезпечної межі. За його словами, пропозиції Москви щодо гарантій безпеки потрібні для початку нормального діалогу.