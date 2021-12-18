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Росія перейде до "контрзагроз", якщо США і НАТО відмовляться від гарантій безпеки

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Москва, Субота 18 грудня 2021 21:47
Росія перейде до "контрзагроз", якщо США і НАТО відмовляться від гарантій безпеки Фото: Росія погрожує США і НАТО, якщо вони відмовляться від гарантій безпеки (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія готова перейти до "контрзагроз" у разі відмови США і НАТО від пропозицій щодо гарантій безпеки. Москва також заявила про небезпечну рису, до якої підійшли відносини з Альянсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Глушко.

"Якщо від пропозицій Росії з безпеки відмовляться, тоді Москва теж перейде в режим створення "контрзагроз", - цитує російського дипломата "РИА Новости".

Глушко також заявив, що відносини Росії і НАТО дійшли до небезпечної межі. За його словами, пропозиції Москви щодо гарантій безпеки потрібні для початку нормального діалогу.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало свої пропозиції НАТО за "гарантіями безпеки".

Зазначимо, США не планують вести діалог з Росією з приводу "гарантій безпеки" без участі партнерів з Європи.

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