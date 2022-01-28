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Россия перемещает к границе с Украиной запасы крови и медицинских материалов, - Reuters

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Вашингтон, Пятница 28 января 2022 23:16
Россия перемещает к границе с Украиной запасы крови и медицинских материалов, - Reuters Фото: Россия стягивает к украинской границе запасы крови и медоборудования (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия накапливает на границе с Украиной запасы крови и другие медицинские материалы, которые позволят оказывать помощь раненым. Это является еще одним показателем военной готовности Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили агентству три бывших и действующих американских чиновников, такие показатели, как запасы крови, имеют решающее значение для определения того, будет ли Россия готова вторгнуться в Украину, если ее президент Владимир Путин примет такое решение.

Собеседники издания отказались уточнить, когда именно США смогли установить направление Россией запасов крови и медоборудования к украинской границе. По словам двух из них, это произошло в течение последних недель.

Генерал США в отставке Бен Ходжес, работающий в исследовательском институте Центра анализа европейской политики, считает, что накопление крови и медицинских материалов еще не указывает на готовность России напасть на Украину. Однако, по его словам, без них вторжение невозможно.

Агентство отмечает, что ранее Пентагон признал развертывание медицинских подразделений частью наращивания военного потенциала России.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вторжение России в Украину не является неизбежным.

Отметим, США на 31 января созвали открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины. Россия хочет его отменить.

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