Росія переміщує до кордону з Україною запаси крові і медичних матеріалів, - Reuters

Росія накопичує на кордоні з Україною запаси крові та інші медичні матеріали, які дозволять надавати допомогу пораненим. Це є ще одним показником військової готовності Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомили агентству три колишніх і діючих американських чиновників, такі показники, як запаси крові, мають вирішальне значення для визначення того, чи буде Росія готова вторгнутися в Україну, якщо її президент Володимир Путін прийме таке рішення.

Співрозмовники видання відмовилися уточнити, коли саме США змогли встановити напрямок Росією запасів крові і медобладнання до українського кордону. За словами двох з них, це сталося протягом останніх тижнів.

Генерал США у відставці Бен Ходжес, який працює в дослідницькому інституті Центру аналізу європейської політики, вважає, що накопичення крові і медичних матеріалів ще не вказує на готовність Росії напасти на Україну. Однак, за його словами, без них вторгнення неможливе.

Агентство зазначає, що раніше Пентагон визнав розгортання медичних підрозділів частиною нарощування військового потенціалу Росії.