Глава Пентагона об угрозе вторжения России в Украину: конфликт не является неизбежным

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вторжение России в Украину не является неизбежным. Он также добавил, что пока не ясно, планирует ли Москва нападение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Пентагона .

"Конфликт не является неизбежным. Еще есть время и место для дипломатии", - сказал Остин, комментируя ситуацию вокруг Украины.

По его словам, на сегодняшний день пока не ясно, намерена ли Россия нападать на Украину. Однако с военной точки зрения у Москвы все подготовлено для вторжения.

"Хотя мы не верим, что президент (России Владимир - ред.) Путин принял окончательное решение использовать эти силы против Украины, теперь у него явно есть такая возможность, и у него есть несколько вариантов", - добавил Остин.

Глава Пентагон также допустил, что Россия может пойти на крайне провокационные шаги, такие как признание независимости неподконтрольных Украине регионов.