Глава Пентагона об угрозе вторжения России в Украину: конфликт не является неизбежным
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вторжение России в Украину не является неизбежным. Он также добавил, что пока не ясно, планирует ли Москва нападение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Пентагона.
"Конфликт не является неизбежным. Еще есть время и место для дипломатии", - сказал Остин, комментируя ситуацию вокруг Украины.
По его словам, на сегодняшний день пока не ясно, намерена ли Россия нападать на Украину. Однако с военной точки зрения у Москвы все подготовлено для вторжения.
"Хотя мы не верим, что президент (России Владимир - ред.) Путин принял окончательное решение использовать эти силы против Украины, теперь у него явно есть такая возможность, и у него есть несколько вариантов", - добавил Остин.
Глава Пентагон также допустил, что Россия может пойти на крайне провокационные шаги, такие как признание независимости неподконтрольных Украине регионов.
Напомним, США на 31 января созвали открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины. Россия хочет его отменить.
Отметим, ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что даже мысль о возможности войны России с Украиной является "неприемлемой".