ua ru
Вс, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия перемещает большое количество зенитных ракет из Санкт-Петербурга в сторону Украины, - Yle

Новина українською →
Воскресенье 18 сентября 2022 17:01
Россия перемещает большое количество зенитных ракет из Санкт-Петербурга в сторону Украины, - Yle Фото: Россия перемещает большое количество зенитных ракет из Санкт-Петербурга в сторону Украины (mil.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия перемещает большое количество зенитных ракет из района Санкт-Петербурга в сторону Украины. Из города могло быть вывезено оборудование к зенитно-ракетной системы С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Спутниковые изображения, полученные Yle, показывают, что мобильные огневые платформы и ракеты исчезли с базы на Карельском перешейке недалеко от Санкт-Петербурга.

При этом о перемещении оборудования ранее публично не сообщалось ни в России, ни в западных странах.

Отмечается, что Санкт-Петербург долгое время был окружен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз. Сейчас несколько из них пустуют.

"Согласно снимкам, четыре зенитных базы остались без оборудования", - сказал военный эксперт майор в отставке Марко Эклунд.

По его словам, перемещение техники вряд ли существенно ослабило противовоздушную оборону Санкт-Петербурга, поскольку изъятое вооружение является самым старым, поэтому оно может больше не понадобиться России для оборонных целей. На войне в Украине РФ использует даже старые зенитные ракеты из-за нехватки современного высокоточного оружия.

Вероятно, россияне вывезли из Санкт-Петербурга оборудование в старую зенитно-ракетную систему С-300.

На одной из баз разряжено две батареи. Так, были сняты все 12 ракетных платформ.

На другой базе полностью опустела еще одна батарея.

Снимки показывают, что около 25 контейнеров с ракетами, которые, возможно, содержали 100 ракет, были изъяты из одной из оставшихся двух батарей.

На еще одной базе исчезли не только контейнеры с ракетами, но и ряд транспортных средств, которые годами стояли под открытым небом. Возможно, в ракетных контейнерах с площадки было вывезено до 120 ракет.

С другой базы было переброшено значительное количество техники - около 10 огневых платформ, а также другую технику. По словам Эклунда, в этом случае могло быть изъято новое ракетное оборудование, поскольку российские вооруженные силы заявили, что этот полк использует более новую зенитно-ракетную систему С-400.

Напомним, в оккупированном Мариуполе впервые заметили колонну российских танков, которую оккупанты отправили в сторону Донецка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкт-Петербург Война России против Украины
NEWS
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники