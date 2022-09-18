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Росія переміщує велику кількість зенітних ракет з Санкт-Петербурга у бік України, - Yle

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Неділя 18 вересня 2022 17:01
Росія переміщує велику кількість зенітних ракет з Санкт-Петербурга у бік України, - Yle Фото: Росія переміщує велику кількість зенітних ракет з Санкт-Петербурга у бік України (mil.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія переміщує велику кількість зенітних ракет з району Санкт-Петербурга у бік України. З міста могло бути вивезене обладнання до зенітно-ракетної системи С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Супутникові зображення, отримані Yle, показують, що мобільні вогневі платформи та ракети зникли з бази на Карельському перешийку неподалів від Санкт-Петербурга.

При цьому про переміщення обладнання раніше публічно не повідомлялося ні в Росії, ні в західних країнах.

Зазначається, що Санкт-Петербург довгий час був оточений захисним кільцем із 14 зенітно-ракетних баз. Зараз кілька з них стоять порожніми.

"Згідно зі знімками, чотири зенітні бази залишилися без обладнання", - сказав військовий експерт майор у відставці Марко Еклунд.

За його словами, переміщення техніки навряд чи суттєво послабило протиповітряну оборону Санкт-Петербурга, оскільки вилучене озброєння є його найстарішим, тому воно може більше не знадобитися Росії для оборонних цілей. У війні в Україні РФ використовує навіть старі зенітні ракети через брак сучасної високоточної зброї.

Ймовірно, росіяни вивезли з Санкт-Петербурга обладнання до старої зенітно-ракетної системи С-300.

На одній з баз розряджено дві батареї. Так, були зняти всі 12 ракетних платформ.

На іншій базі повністю спорожніла ще одна батарея.

Знімки показують, що близько 25 контейнерів з ракетами, які, можливо, містили 100 ракет, були вилучені з однієї з двох батарей, що залишилися.

На ще одній базі зникли не лише контейнери з ракетами, а й ряд транспортних засобів, які роками стояли просто неба. Можливо, у ракетних контейнерах з майданчика було вивезено до 120 ракет.

З іншої бази було перекинуто значну кількість техніки - близько 10 вогневих платформ, а також іншу техніку. За словами Еклунда, в цьому випадку могло бути вилучено нове ракетне обладнання, оскільки російські збройні сили заявили, що цей полк використовує новішу зенітно-ракетну систему С-400.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі вперше помітили колонну російських танків, яку окупанти відправили в бік Донецька.

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