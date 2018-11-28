ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Россия передаст в оккупированный Крым ракетные комплексы С-400, - Reuters

Новости » Политика    28.11.2018 - 14:32
Россия передаст в оккупированный Крым ракетные комплексы С-400, - Reuters
Фото: С-400 (mil.ru)

РФ сделала это заявление после того, как напала на украинские корабли в Керченской протоке

Россия заявила, что в оккупированный Крым будет переданы зенитно-ракетные комплексы "С-400" для осуществления боевого дежурства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

В издании сообщают, что РФ сделала это заявление после того, как напала на украинские корабли в Керченской протоке.

Отметим, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты украинского суверенитета в связи с действиями России в Азовском море.

Также в НАТО заявили, что Россия не имеет никаких оснований для использования военной силы против украинских кораблей и военнослужащих.

Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш, комментируя события в Азовском море, призвал стороны "избегать любых рисков обострения ситуации" и соблюдать суверенитет Украины.

Напомним, Украина в Совбезе ООН заявила, что рассчитывает на ужесточение санкций против России в результате атаки в Керченском проливе.

Порошенко распорядился в случае наземной агрессии РФ сразу повысить зарплату военным Украина обратилась в ЕСПЧ из-за нападения РФ на украинских моряков
Новости Украины КрымКерченский мостагрессия РФракета
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь