Россия передаст в оккупированный Крым ракетные комплексы С-400, - Reuters

Фото: С-400 (mil.ru)

РФ сделала это заявление после того, как напала на украинские корабли в Керченской протоке

Россия заявила, что в оккупированный Крым будет переданы зенитно-ракетные комплексы "С-400" для осуществления боевого дежурства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

В издании сообщают, что РФ сделала это заявление после того, как напала на украинские корабли в Керченской протоке.

Отметим, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты украинского суверенитета в связи с действиями России в Азовском море.

Также в НАТО заявили, что Россия не имеет никаких оснований для использования военной силы против украинских кораблей и военнослужащих.

Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш, комментируя события в Азовском море, призвал стороны "избегать любых рисков обострения ситуации" и соблюдать суверенитет Украины.

Напомним, Украина в Совбезе ООН заявила, что рассчитывает на ужесточение санкций против России в результате атаки в Керченском проливе.