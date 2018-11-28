Росія передасть в окупований Крим ракетні комплекси С-400, - Reuters

Фото: С-400 (mil.ru)

РФ зробила цю заяву після того, як напала на українські кораблі в Керченській протоці

Росія заявила, що в окупований Крим буде передано зенітно-ракетні комплекси "С-400" для здійснення бойового чергування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

У виданні повідомляють, що РФ зробила цю заяву після того, як напала на українські кораблі в Керченській протоці.

Відзначимо, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі.

Також у НАТО заявили, що Росія не має жодних підстав для використання військової сили проти українських кораблів і військовослужбовців.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш, коментуючи події в Азовському морі, закликав сторони "уникати будь-яких ризиків загострення ситуації" і дотримувати суверенітет України.

Нагадаємо, Україна в раді безпеки ООН заявила, що розраховує на посилення санкцій проти Росії в результаті атаки в Керченській протоці.