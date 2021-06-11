Россия передаст Ирану спутник, чтоб отслеживать потенциальные военные цели, - СМИ

Россия готовится предоставить Ирану спутниковую систему. Она позволит Тегерану беспрецедентную возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке и за его пределами.
Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на собственные источники.
"Он не лучший в мире, но с высоким разрешением и очень хорош для военных целей", - заявил фициальный представитель Ближнего Востока.
Беспокойство вызывает и то, что теперь Иран сможет поделиться снимками с проиранскими группировками ополченцев по всему региону. Проиранские ополченцы причастны к неоднократным ракетным обстрелам иракских военных баз, где находятся американские войска и военные инструкторы.
Напомним, США призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ. Это нужно для заключения ядерной сделки.
Ранее сообщалось, что Иран обогащает уран до уровня, близкого к оружейному.