Россия передаст Ирану спутник, чтоб отслеживать потенциальные военные цели, - СМИ

"Он не лучший в мире, но с высоким разрешением и очень хорош для военных целей", - заявил фициальный представитель Ближнего Востока.

Беспокойство вызывает и то, что теперь Иран сможет поделиться снимками с проиранскими группировками ополченцев по всему региону. Проиранские ополченцы причастны к неоднократным ракетным обстрелам иракских военных баз, где находятся американские войска и военные инструкторы.