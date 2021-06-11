Росія передасть Ірану супутник, щоб відстежувати потенційні військові цілі, - ЗМІ

"Він не найкращий у світі, але з високою роздільною здатністю і дуже хороший для військових цілей", - заявив офіційний представник Близького Сходу.

Занепокоєння викликає і те, що тепер Іран зможе поділитися знімками з проіранськими угрупованнями ополченців по всьому регіону. Проіранські ополченці причетні до неодноразових ракетних обстрілів іракських військових баз, де знаходяться американські війська і військові інструктори.