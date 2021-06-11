Росія передасть Ірану супутник, щоб відстежувати потенційні військові цілі, - ЗМІ

Росія готується надати Іран супутникову систему. Вона дозволить Тегерану безпрецедентну можливість відстежувати потенційні військові цілі на Близькому Сході і за його межами.
Про це повідомляє Washington Post, посилаючись на власні джерела.
"Він не найкращий у світі, але з високою роздільною здатністю і дуже хороший для військових цілей", - заявив офіційний представник Близького Сходу.
Занепокоєння викликає і те, що тепер Іран зможе поділитися знімками з проіранськими угрупованнями ополченців по всьому регіону. Проіранські ополченці причетні до неодноразових ракетних обстрілів іракських військових баз, де знаходяться американські війська і військові інструктори.
Нагадаємо, США закликали Іран співпрацювати з МАГАТЕ. Це потрібно для укладення ядерної угоди.
Раніше повідомлялося, що Іран збагачує уран до рівня, близького до збройового.