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Россия передала Польше материалы дела против Мазура

Новости » Общество     21.11.2019 - 22:24
Россия передала Польше материалы дела против Мазура
Фото: Игорь Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

Мазур заявил, что не принимал участия в боевых действиях в Чечне

Российская Федерация передала Польше материалы дела против украинского активиста Игоря Мазура, которого обвиняют якобы участии в Чеченской войне. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Мазура, 22 ноября украинский консул должен ознакомиться с материалами дела.

"Должен консул завтра встретиться с прокурором окружным, ему дадут, я думаю, посмотреть эти документы. Я думаю, это те показания, которые выбиты из Николая Карпюка, Станислава Клыха, который сейчас лечится в психиатрической больнице после тех пыток. Еще свидетельства нескольких россиян, которые сидели в российских тюрьмах за уголовные преступления, а затем через 20 лет вспомнили, что еще и "в Чечне воевали". То есть это - надуманные показания, потому что, по тем материалам, я был командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, служили ребята, которые в то время были вообще детьми - нельзя воевать в три с половиной года", - сообщил активист.

Мазур заявил, что во время войны он находился в Чечне в качестве журналиста и не принимал участия в боевых действиях.

Напомним, 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было произведено по запросу Российской Федерации.

Спустя четыре дня, 13 ноября, Мазур вернулся в Украину. По его словам, это стало возможным, поскольку вечером в день задержания Украинское бюро Интерпола по поручению главы МВД Арсена Авакова предоставило пакет документов, которые свидетельствовали о злоупотреблении РФ своим правом обращений к этой организации.

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