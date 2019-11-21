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Росія передала Польщі матеріали справи проти Мазура

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 22:24
Росія передала Польщі матеріали справи проти Мазура
Фото: Ігор Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

Мазур заявив, що не брав участі в бойових діях у Чечні

Російська Федерація передала Польщі матеріали справи проти українського активіста Ігоря Мазура, якого звинувачують нібито участь в Чеченській війні. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Мазура, 22 листопада український консул повинен ознайомитися з матеріалами справи.

"Повинен консул завтра зустрітися з окружним прокурором, йому дадуть, я думаю, подивитися ці документи. Я думаю, це ті свідчення, які вибиті з Миколи Карпюка, Станіслава Клыха, який зараз лікується в психіатричній лікарні після тих катувань. Ще свідчення кількох росіян, які сиділи в російських в'язницях за кримінальні злочини, а потім через 20 років згадали, що ще й "в Чечні воювали". Тобто це - надумані свідчення, тому що, по тим матеріалам, я був командиром підрозділу, де служив Арсеній Яценюк, брати Тягнибоки, служили хлопці, які в той час були взагалі дітьми - не можна воювати на три з половиною роки", - повідомив активіст.

Мазур заявив, що під час війни він перебував у Чечні в якості журналіста і не брав участі в бойових діях.

Нагадаємо, 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведене за запитом Російської Федерації.

Через чотири дні, 13 листопада, Мазур повернувся в Україну. За його словами, це стало можливим, оскільки увечері в день затримання Українське бюро Інтерполу за дорученням глави МВС Арсена Авакова надало пакет документів, які свідчили про зловживання РФ своїм правом звернень до цієї організації.

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