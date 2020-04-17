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Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию

Новости » Политика     17.04.2020 - 13:09
Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию
Иллюстративное фото (facebook.com mod.mil.rus)

По прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота перебрасываются в Абхазию для "помощи в борьбе с коронавирусом". Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщается, по прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции.

"В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия", - говорится в сообщеннии.

Напомним, Украина не признает так называемые выборы президента в Абхазии, которая является оккупированной Россией территорией Грузии.

РБК-Украина также писало, что с начала оккупации Крыма на территорию полуострова с территории России приехали около 500 тысяч человек. Россия скрывает истинные данные и говорит о меньшие цифры, они показывают примерно 280 тысяч человек.

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