Росія перекине військових з Криму до Абхазії

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По прибуттю на місце підрозділи розгорнуть тимчасовий автопарк і пункти спецобробки техніки

Підрозділи радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ) Чорноморського флоту перекидають в Абхазію для допомоги "в боротьбі з коронавірусом". Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомляється, по прибуттю на місце підрозділи розгорнуть тимчасовий автопарк і пункти спецобробки техніки, задіяної в процесі дезінфекції.

"В даний час колона з 13 спеціальних автомобілів, у тому числі мобільні комплекси аерозольної дезінфекції, авторозливні станції АРС-14М і теплові машини ТМС-65У з реактивним двигуном здійснюють марш з Кримського півострова в Республіку Абхазія", - йдеться в сообщеннии.

Нагадаємо, Україна не визнає так звані вибори президента в Абхазії, яка є окупованою Росією територією Грузії.

РБК-Україна також писало, що з початку окупації Криму на територію півострова з території Росії приїхали близько 500 тисяч осіб. Росія приховує справжні дані і свідчить про менші цифри, вони показують приблизно 280 тисяч людей.