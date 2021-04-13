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Россия перебросила на Украину ответственность за обострение на Донбассе

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел России считают Украину "ответственный" за обострение на Донбассе. В РФ говорят о "сохранении безопасности своей страны".

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

По его словам, США наращивают объемы военной помощи Украине, сознательно превращая ее в "пороховую бочку".

"Ответственность за возможное обострение в Украине полностью лежит на Киеве и его западных кураторах", - заявил Рябков.

Отметим, что Россия продолжает стягивать войска к украинским границам, сообщали в разведке. Также за минувшие сутки на Донбассе в результате сброса гранат беспилотником боевиков погиб один украинский военный. Еще двое бойцов получили ранения.

Напомним, в России назвали провокацией заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания войск к границе Украины. Говорят, что есть "высокий риск инцидентов".

Ранее США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе, но надо оценить риски.

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