Росія перекинула на Україну відповідальність за загострення на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають Україну "відповідальною" за загострення на Донбасі. У РФ говорять про "збереження безпеки своєї країни".
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє ТАСС.
За його словами, США нарощують обсяги військової допомоги Україні, свідомо перетворюючи її на "порохову бочку".
"Відповідальність за можливе загострення в Україні цілком лежить на Києві і його західних кураторах", - заявив Рябков.
Зазначимо, Росія продовжує стягувати війська до українських кордонів, повідомляли у розвідці. Також за минулу добу на Донбасі в результаті скидання гранат безпілотником бойовиків загинув один український військовий. Ще двоє бійців отримали поранення.
Нагадаємо, в Росії назвали провокацією захід кораблів Військово-морських сил США в Чорне море на тлі стягування військ до кордону України. Кажуть, що є "високий ризик інцидентів".
Раніше США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.
Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що Україна готова піти у наступ на Донбасі, але треба оцінити ризики.