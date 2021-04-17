Россия перебросила в оккупированный Крым эскадрилью штурмовиков

ВВС России перебросили в оккупированный Крым эскадрилью штурмовиков. Су-25 перебазировались из Ставрополья.

Об этом сообщает РИА "Новости" .

В свою очередь эскадрилья Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО с военного аэродрома в Крыму перебазирована на полигон Ашулук в Астраханскую область России.

Отмечается, что экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа России, дислоцированной на Ставрополье, перебазированы на оперативные аэродромы Крыма.

Напомним, по данным Минобороны Украины, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Вблизи восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.

Кроме того, министр обороны Андрей Таран заявлял о возможности нападения России на Украину с территории Крыма. Россия перебросила в Крым десятки тысяч военных.

Добавим, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина готова к возможному вторжению России.