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Росія перекинула в окупований Крим ескадрилью штурмовиків

Автор: Артур Родивилов

ВПС Росії перекинули в окупований Крим ескадрилью штурмовиків. Су-25 перебазувалися з Ставропілля.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Наголошується, що екіпажі Су-25СМ3 авіаційної частини 4 армії ВПС і ППО Південного військового округу Росії, дислокованої на Ставропіллі, перебазовані на оперативні аеродроми Криму.

Своєю чергою ескадрилья Су-25СМ3 об'єднання ВПС ППО з військового аеродрому в Криму перебазовано на полігон Ашулук в Астраханську область Росії.

Нагадаємо, за даними Міноборони України, Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. Поблизу східного кордону України вже перебувають понад 100 тисяч російських військових.

Крім того, міністр оборони Андрій Таран заявляв про можливості нападу Росії на Україну з території Криму. Росія перекинула в Крим десятки тисяч військових.

Додамо, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна готова до можливого вторгнення Росії.

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