Россия перебросила на оккупированный Донбасс три вагона с боеприпасами и более 10 танков, - ГУР

Командование Вооруженных сил Российской Федерации перебросило на оккупированный Донбасс три вагона с боеприпасами и более 10 танков. Усиление осуществили под видом логистического обеспечения боевой подготовки войск в летнем периоде обучения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, на прошлой неделе с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы оккупационным подразделениям доставлено три вагона с боеприпасами, в т.ч. для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков. По данным разведки РФ предоставила три новых танка, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

Вместе с тем, российские пропагандисты оправдывают увеличение объемов поставок оружия на Донбассе тем, что существует угроза наступления подразделений Объединенных сил в конце мая.

Напомним, с начала текущих суток боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины". В трех случаях использовали запрещенное тяжелое вооружение.

Кроме того, боевики на Донбассе под видом торжественных мероприятий к 9 мая привлечь дополнительное количество транспортных средств с целью доставки боеприпасов запрещенного калибра.