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Боевики на Донбассе скрыто доставляют на огневые позиции боеприпасы запрещенного калибра, - ГУР

Новости » Происшествия     12.05.2020 - 14:22
Боевики на Донбассе скрыто доставляют на огневые позиции боеприпасы запрещенного калибра, - ГУР
Иллюстративное фото (vk.com/sdd_sevastopol)

Боеприпасы были доставлены на отдельные огневые позиции артиллерийских подразделений

Боевики на Донбассе под видом торжественных мероприятий к 9 мая привлекли дополнительное количество транспортных средств с целью доставки боеприпасов запрещенного калибра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, командование российских оккупационных войск продолжает скрыто повышать готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Так, 9 мая они задействовали дополнительное количество транспортных средств, чтобы обеспечить боеприпасами запрещенного калибра на отдельные огневые позиции артиллерийских подразделений.

Как отмечается, боевики усилили контроль за поддержанием боеготовности передовых подразделений, увеличив количество представителей командного состава.

Напомним, от начала текущих суток, 12 мая, боевики на Донбассе дважды нарушили режим "тишины". В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил осколочное ранение. Состояние здоровья защитника сейчас удовлетворительное.

Кроме того, в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиснарядООС
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