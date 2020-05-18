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Боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     18.05.2020 - 17:54
Боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины"
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Оккупанты применили запрещенное вооружение

В понедельник, 18 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом боевики применили запрещенное к размещению на линии соприкосновения вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Так, незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.
Недалеко от населенного пункта Тарамчук враг вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Широкино обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В следствии обстрелов трое украинских военных получили ранения.

Кроме того, 15 мая на оккупированной территории Луганской области обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Инцидент произошел вблизи оккупированного Березовского, когда наблюдатели осуществляли объявленный полет беспилотника малого радиуса действия.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ДонбассООС
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