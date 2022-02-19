Россия перебросила к границе вертолеты и боевую группу: появились новые снимки

Россия перебросила вертолеты и боевую группу с танками на границу с Украиной. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста BuzzFeed News Кристофера Миллера в Twitter
Новые спутниковые снимки показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.
По оценке Maxar, на аэродром Миллерово, расположенный в 16 км от границы с Украиной, переброшено новое вертолетное подразделение и боевая группа, состоящая из танков, бронетранспортеров и вспомогательной техники.
Миллерово находится недалеко от участка границы с Украиной, который контролируется боевиками "ЛДНР".
Чуть севернее было развернуто подразделение возле Валуек, примерно в 27 км к востоку от границы с Украиной. Около 20 вертолетов остаются развернутыми возле Белгорода.
Напомним, с начала прошлых суток боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреляны более 20 населенных пунктов на Донбассе.
Отметим, массовые обстрелы на Донбассе продолжаются уже третий день. Последние подробности - в материале РБК-Украина.