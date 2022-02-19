UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия перебросила к границе вертолеты и боевую группу: появились новые снимки

Автор: Артур Родивилов

Россия перебросила вертолеты и боевую группу с танками на границу с Украиной. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста BuzzFeed News Кристофера Миллера в Twitter

Новые спутниковые снимки показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

По оценке Maxar, на аэродром Миллерово, расположенный в 16 км от границы с Украиной, переброшено новое вертолетное подразделение и боевая группа, состоящая из танков, бронетранспортеров и вспомогательной техники.

Миллерово находится недалеко от участка границы с Украиной, который контролируется боевиками "ЛДНР".

Чуть севернее было развернуто подразделение возле Валуек, примерно в 27 км к востоку от границы с Украиной. Около 20 вертолетов остаются развернутыми возле Белгорода.

Напомним, с начала прошлых суток боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреляны более 20 населенных пунктов на Донбассе.

Отметим, массовые обстрелы на Донбассе продолжаются уже третий день. Последние подробности - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину