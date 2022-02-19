Россия перебросила к границе вертолеты и боевую группу: появились новые снимки

Новые спутниковые снимки показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

По оценке Maxar, на аэродром Миллерово, расположенный в 16 км от границы с Украиной, переброшено новое вертолетное подразделение и боевая группа, состоящая из танков, бронетранспортеров и вспомогательной техники.

Миллерово находится недалеко от участка границы с Украиной, который контролируется боевиками "ЛДНР".

Чуть севернее было развернуто подразделение возле Валуек, примерно в 27 км к востоку от границы с Украиной. Около 20 вертолетов остаются развернутыми возле Белгорода.