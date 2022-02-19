Росія перекинула до кордону вертольоти і бойову групу: з'явилися нові знімки

Нові супутникові знімки показують значне збільшення кількості російських вертольотів поблизу кордону з Україною.

За оцінкою Maxar, на аеродром Міллерово, розташований в 16 км від кордону з Україною, перекинуто новий вертолітний підрозділ і бойова група, що складається з танків, бронетранспортерів і допоміжної техніки.

Міллерово знаходиться недалеко від ділянки кордону з Україною, який контролюється бойовиками "ЛДНР".

Трохи північніше було розгорнуто підрозділ біля Валуєк, приблизно за 27 км на схід від кордону з Україною. Близько 20 вертольотів залишаються розгорнутими біля Бєлгорода.