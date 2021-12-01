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Россия перебросила к границам Украины 10 тысяч военных для учений

Новина українською →
Россия, Среда 01 декабря 2021 05:02
Россия перебросила к границам Украины 10 тысяч военных для учений Фото: более 10 тысяч военнослужащих собрались на юге России для учений (structure.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Более 10 тысяч военнослужащих совершили марши на южные полигоны. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что около трети подразделений всех соединений и воинских частей Южного военного округа РФ начнут зимний период обучения нового учебного года в полевых условиях.

"Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", - говорится в сообщении.

Учебные занятия пройдут впервые на полигонах Нестеровский в Ингушетии и Даниловский в Волгоградской области. Личный состав размесят в автономных полевых лагерях АПЛ-500.

Напомним, CIT опубликовала собственное расследование о "настораживающем" скоплении Россией войск и техники вблизи границ с Украиной.

США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за ситуации на границе с Украиной.

Ранее у Путина называли "красной линией" вступление Украины в НАТО.

До этого летом у Путина подтвердили, что у Украины есть право на вступление в НАТО.

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