Россия перебросила к границам Украины 10 тысяч военных для учений

Более 10 тысяч военнослужащих совершили марши на южные полигоны. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Сообщается, что около трети подразделений всех соединений и воинских частей Южного военного округа РФ начнут зимний период обучения нового учебного года в полевых условиях.

"Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", - говорится в сообщении.

Учебные занятия пройдут впервые на полигонах Нестеровский в Ингушетии и Даниловский в Волгоградской области. Личный состав размесят в автономных полевых лагерях АПЛ-500.