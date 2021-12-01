Росія перекинула до кордонів України 10 тисяч військових для навчань
Понад 10 тисяч військовослужбовців здійснили марші на південні полігони. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що близько третини підрозділів всіх з'єднань і військових частин Південного військового округу РФ почнуть зимовий період навчання нового навчального року в польових умовах.
"Бойове злагодження відділень, розрахунків та екіпажів організовано у складі першого навчального модуля більш ніж на 30 загальновійськових полігонах", - йдеться в повідомленні.
Навчальні заняття пройдуть вперше на полігонах Нестеровський в Інгушетії і Даниловський у Волгоградській області. Особовий склад розмісять в автономних польових таборах АПЛ-500.
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