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Россия перебросила на Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами, - разведка

Новости » Происшествия     Вторник 07 июля 2020 обновлено 15:11
Россия перебросила на Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами, - разведка
Фото: боевики "ЛДНР"
Автор: Максим Зайченко

Речь идет о поставке вооружения, боеприпасов и прочего

По информации украинской разведки, Россия продолжает поддерживать оккупационные войска на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Речь идет о поставке вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

В частности, с 15 июня в части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейский корпус ВС РФ доставил около 4500 литров горючего и более 20 грузовых автомобилей боеприпасов и имущества военного назначения.

"Кроме того, отдельными колоннами была перемещена бронированная техника, восстановленная на ремонтных заводах российского военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

РБК-Украина ранее писало, что Россия разместила вблизи границы с Украиной готовые к наступлению войска.

Напомним, на Донбассе за последние сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил боевое ранение.

Как ранее заявлял глава Министерства реинтеграции Алексей Резников, Россия готова "сблизить позиции" на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, а Украина уверена, что в Минске можно достичь компромиссов в разных вопросах.

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